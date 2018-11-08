高利貸天天上門討債 輪胎行老闆受不了跳海輕生

海巡人員將呂男從水中救起。（記者彭健禮翻攝）

2018-11-08 16:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣呂姓男子向高利貸借5萬元，每日利息1500元，雖陸續已還了30萬元，仍被放款的林姓男子天天登門催討；呂男受不了壓力，一度跳海輕生，幸好獲救。檢警調查發現呂男的妻子，也向林男借1萬6千元，每日利息高達500元。苗栗地方法院依重利罪，判林男6個月，可易科罰金。

今年4月，呂男開車到苗栗縣後龍鎮外埔漁港，停車熄火後，隨即縱身跳入水，所幸港區內的第三海岸巡防總隊外埔安檢所人員察覺，立刻趕過去，將呂男救上岸，送醫救治無大礙。

呂男獲救後情緒激動，表示「天天都有人上門討債，真的不想活了！」經竹南警分局介入了解，發現呂男因陷入高利貸漩渦，且林男幾乎天天到呂男住家催討，他受不了壓力，才想一死了之。

檢警調查，呂男經營輪胎行失利，周轉不靈，急需現金，於去年9月，向高利貸借錢，由林男放貸給呂男5萬元，雙方約定35天歸還本息，每日利息1500元。

但呂男於約定歸還日，依舊還不出來，只好舉新還舊，每天被1500元的利息追著跑，檢警調查，呂男從去年9月初到今年3月底、約210日，單是繳給林男的利息錢，就超過30萬元，已遠遠超過當初的5萬元。另檢警發現，呂男的妻子也向林男借1萬6千元，同樣約定35天歸還本息，每日利息500元。

法官認為，林男向呂男夫婦收取的利息，其年利率約為150％，甚造成呂男難以負荷壓力投海輕生，幸被救始免於死亡，但林男於催討過程，並無採取潑漆、撒冥紙、恐嚇等暴力討債行徑，且於事後與呂男夫婦達成和解，表明不再向夫婦收取款項，依2次重利罪，各判4個月，應執行6個月，如易科罰金，每日1千元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980