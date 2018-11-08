弒母蛇蠍女蔡京京丈夫 涉誣告法官索賄判刑

2018-11-08 16:56

〔記者王定傳／新北報導〕男子曾智忠與妻蔡京京2012年聯手殺死蔡母，最高法院卻以曾男在校成績優良，仍有教化可能，與蔡女一併判處無期徒刑定讞；由於曾男在案發前另外涉入竊盜案，案件由新北地院審理時，曾男竟偽造承審的王姓法官字跡、索賄1000萬元紙條及簽名，誣指法官索賄，不斷檢舉共24次，新北地院認為他毫無悔悟，依誣告罪判刑3年8月。

據查，56歲的曾智忠6年前跟37歲的蔡京京交往時，遭蔡母反對、拒絕金援，曾男以殺害蔡母才能「突破困境、改變命運」煽動蔡女，2012年5月，竟拿電擊棒擊昏蔡母，再用膠帶封口鼻造成蔡母死亡，蔡女冷眼旁觀，兩人事後還嫁禍給蔡父。

一、二審法院都判曾男死刑，蔡女則被無期徒刑，但花蓮高分院更一審基於曾男在校成績優良，屢獲記功、嘉獎，認為他仍有教化可能，逆轉改判無期徒刑；曾與蔡女2人於2014年間已在看守所內登記結婚。

不過，曾男除了犯下殺人案，2011年間殺人案發前，他還在新北市土城區犯下2件竊盜案，案件起訴後，由新北地院王姓法官負責審理，曾男聲請由蔡京京擔任案件輔佐人才要進行準備程序，並要求重開準備程序庭，被法官拒絕，因而心生不滿。

曾男在台北看守所內拿長7.2公分、寬6.9公分的字條，模仿法官字跡及簽名，寫上被告曾男須給法官1000萬元的字句，再向新北檢、台高檢、最高檢、新北地院提出24次檢舉，誣指法官索賄；曾男否認，合議庭不採信，斥責他虛耗司法資源，犯後飾詞否認犯行，未見有何悔悟，判刑3年8月。