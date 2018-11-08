胖版「公車之狼」小拇指性騷嫩腿 女大生成功逮狼

2018-11-08 15:11

〔記者楊國文／台北報導〕何姓男子前年搭乘公車，被控將小指翹起來觸摸鄰座穿短裙的妙齡女大生大腿2 下，女大生起身斥責「碰什麼碰」，何男否認性騷擾，撂話說「我就不要坐這邊」，隨即起身離開，高等法院依性騷擾防治法判何男20天拘役定讞。

判決指出，女大生詩詩（化名）於2016年6月4日晚間7時，從捷運新埔站搭上往台北的301號公車回家，上車後坐在後排左方第二排靠窗座位，身材略胖的何姓男子跟著坐在她身旁。

詩詩拿起耳機聽音樂、看新聞，何男卻一直往她的身體擠過來。詩詩原本以為何男是因為人胖的關係所致，對他的舉動不以為意，她以儘量往左邊的窗戶靠過去因應；不過，她的眼睛餘光被何男左手小拇指上戴著一個很大的鑽石戒指所吸引，對它印象深刻。

不久，公車開動後，詩詩驚覺何男以翹起來的左手小拇指故意觸摸她右大腿2下，另四根手指仍貼在他的膝蓋上，她確定是遭性騷擾，站起身罵他「碰什麼碰」，並稱「你再這樣，我要告訴司機」，何男否認性騷擾，撂話說「我就不要坐這邊嘛」，即起身離開座位。詩詩認為何男沒有悔意，仍對何男提出性騷擾告訴。

庭訊時，何男否認性騷擾，辯稱是因公車行駛間車身晃動，其左手小拇指才會碰觸詩詩的大腿。但詩詩認為，何男4隻手指是貼在膝蓋上，小指翹那麼高是故意摸她的大腿。

高等法院審理認為，如果是因車身晃動因素，何男不應該只有小指碰觸詩詩大腿2下，其他4指卻是「貼」在他的膝蓋上，仍依性騷擾防治法判何男20天拘役，可易科罰金2萬完定讞。