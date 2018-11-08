返台從軍曾獲表揚 美籍台裔男種大麻被逮

涉嫌種植大麻的嫌犯汲毓翰。（記者劉慶侯翻攝）

2018-11-08 14:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕42歲美籍台裔男子汲毓翰，7年前即將可免除兵役時，特意返回台灣高唱從軍樂，而登上新聞版面被表揚；不過，如今卻因涉嫌經營大麻工場，被台北市刑警大隊偵五隊查獲，依法送辦。

刑警大隊偵五隊是4月間接獲線報，指出有名美籍台裔男涉嫌種植大麻，鎖定汲毓翰在大同區一處民宅內種植大麻。

經警方跟監、埋伏，在北市大同區延平北路一帶執行搜索，當場逮捕犯嫌汲毓翰，查獲種植型大麻毒品工廠1座，大麻活株1株、大麻成品淨重約4公克、風扇、燈具、溫溼度計、灑水器、植物生長帳等證物。

警方調查，十幾歲就移民到美國的汲毓翰，在2011年時，35歲已婚的他卻毅然返台，投入服役行列，成為中華民國深具榮耀與傳統的陸戰隊員，雖然汲男再兩年就屆滿37歲可免服兵役，但他認為自己是中華民國的國民就應該去履行這項義務，不該選擇逃避兵役。這項決定讓他身邊的朋友與同袍都覺得不可思議。

警方調查，汲嫌旅美期間，因美國部分州郡將娛樂用及醫藥用大麻合法化，所以他藉由網路社群、論壇等管道取得相關栽種大麻技術，歸國服役後，再利用余姓女友任職公司代收大麻種植器具，並一同在外租屋非法種植大麻。全案依毒品罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。