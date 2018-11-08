假看屋 「特戰色狼」脫光女房仲洗劫7千元判8年

2018-11-08 14:54

〔記者楊國文／台北報導〕受過三棲特戰訓練的男子邵招明，曾藉口看屋性侵女房仲未遂，判刑7年半入獄，但他出獄去年又假借看屋，持刀脅迫女房仲，逼她脫光衣物防止脫逃，搶走現金7千元，庭訊仍辯稱無罪，高等法院今依加重強盜罪，仍判他8年徒刑。

邵招明被還押時，仍否認犯案，辯稱「我沒有拿刀犯此案，而且刀上沒有我的DNA，傷口也不吻合。」，一定會上訴最高法院。

判決指出，邵男（44歲）有毒品、妨害性自主、竊盜等前科，邵男服役時，曾受過三棲特戰訓練。2008年時，邵在宜蘭市遇到從事房仲業的國中學妹，謊稱要看屋，持刀壓制學妹，將她脫衣強吻，學妹趁隙逃出，邵男被捕，判刑7年半定讞，2016年5月出獄。

去年3月間，邵男經過宜蘭市某建設公司的銷售辦公室時，發現僅有女房仲一人。邵男起色心，謊稱要買屋看房，女房仲不疑有他，帶他上樓看屋，邵男猝不及防將她推入空屋廁所內，並以摺疊瑞士刀架住脖子，威脅交出財物。

女房仲因極力掙扎抵抗，臉部、脖子、手部等多處遭邵男拿刀劃傷，邵男威脅她交出財物，且為了避免脫逃，逼迫她脫光衣物，女房仲表示錢都放在辦公室，並苦苦哀求，邵才讓她穿上衣物，搶走7千元後逃逸。

警方隔天逮捕邵男，檢方依加重強盜罪將他起訴，一審認定邵前科累累，判他8年徒刑，上訴後，高院今駁回上訴，仍判8年徒刑，可上訴。