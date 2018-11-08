當司機養不起全家？ 竊賊專偷高檔水果賤賣被逮

警方查獲邱男（左）將他送辦。（記者洪臣宏翻攝）

2018-11-08 15:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕37歲貨車司機邱男連續偷竊水果行高價水果，拿到鳳農市場大做無本生意，且低價促銷，生意搶搶滾，他作案過程佈署縝密，仍逃不過法眼，他到案應訊時說，當司機養不起全家，才會出此下策。

左營警分局獲報，自由三路一家水果行分別於10月15日凌晨3時及21日凌晨1時，發生大量水果失竊，經清點有白梨、奇異果、黃金奇異果、梨、日本柿、葡萄、香蕉、哈密瓜、酪梨、日本蘋果、智利蘋果等，市價27770元。

警方調查，竊賊掛上偷來的車牌犯案，且2次都用不同車牌，事後還把車牌掛回原來車輛，車主根本不知道曾被「借牌」作案，行竊時會自備「購物籃」裝水果，且深怕水果碰撞會影響售價，還以紙板小心保護得手的水果。

左營警方從車牌失竊地點調閱監視器，發現邱男（竊盜、詐欺前科）騎機車偷車牌，11月6日將他約談到案，他應訊時坦承犯行。警方追查，邱男專偷高檔水果，拿到鳳山區鳳農市場販賣，且以低於市價銷售，每次都搶購一空，所得贓款有11000元。

邱男警方表示，他為家中經濟支柱，但靠司機薪水難以養家，才會行竊貼補家用。警方訊後依竊盜罪嫌送辦。