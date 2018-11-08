對手不實言論損名譽 竹山鎮長黃丹怡提告

2018-11-08 15:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕竹山鎮長黃丹怡今天到南投地檢控告對手蔡宜助，及為他助講的前竹山鎮長朱寶珍，違反選罷法意圖使人不當選。黃丹怡指出，朱在蔡的直播說明會中說「現在的鎮長一個清潔隊員給人家收150萬元」，不實言論對她造成傷害。蔡宜助回應，朱非其助選員只是陪其子到場拜票致詞，因直播無法剪輯，發現後立即下架，對黃丹怡深表歉意。

尋求連任的竹山鎮長黃丹怡，今天在律師陪同下，到南投地檢署按鈴申告，控告競選對手蔡宜助和在他直播的地方說明會中助講的前鎮長朱寶珍，違反選罷法及涉誹謗、加重誹謗罪。

黃丹怡指出，蔡宜助上月31日在竹山鎮山崇社區活動中心的說明會，朱寶珍上台致詞稱「我們選舉，要選一位肯為我們拚命的人，也要選有良心的，像現在這位鎮長，我知道有一個個清潔隊員給人家收150萬啦！」，蔡宜助在自己的粉絲業播該網路直播。不實的言論造成選民質疑她的品德、操守，已嚴重損害其名譽，並妨害竹山鎮長選舉的公正性，因此決定提告。

蔡宜助今天也發書面聲明向黃丹怡道歉，他表示，朱寶珍是陪其參選縣議員的兒子朱劭宏到現場拜票，無法預料其發言內容，且直播無法前輯，事後發現朱前鎮長發言有不妥之處，也立即將影片下架。自己會面對司法訴訟，但仍要向黃丹怡致上最深刻的歉意。