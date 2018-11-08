「豬隊友」一通電話…組頭躲屋內露餡

警方陸續清查共12名組頭，查獲傳真機、六合彩簽單等，更在黃嫌身上起出改造槍枝。（記者萬于甄翻攝）

2018-11-08 14:36

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名黃姓男子利用傳真機，經營地下六合彩簽賭機房，讓賭客不僅可選簽「台號」台灣彩券，也能投注「港號」香港六合彩，黃男經營短短半年，獲利多達4、500萬；永康警分局接獲情資後，經積極追蹤蒐證，前晚在台南9處一舉破獲12件簽賭站，全案今訊後依法送辦。

永康警方指出，半年前執行安居專案時，意外發現部分毒品人口疑有涉賭，積極佈線追查，蒐集相關證據，6日見時機成熟，報請檢察官指揮後，會同新營分局與刑大偵六隊至台南各地同步執行搜索，一共逮獲12名六合彩中間組頭。

其中，38歲的黃姓組頭在房間內聽聞警方上門逮人時，躲藏在屋內，企圖讓警方誤以為人不在家，但黃男卻遇上「豬隊友」，一通友人的來電，讓計畫完全破功，警方確定黃男在家準備破門逮人時，黃男竟從5樓自家房間窗戶陽台，攀越跳至4樓陽台想趁機逃逸。

不過，警方早已將整棟大樓團團包圍，開鎖進門後立即大聲斥喝「不要動」，嚇得黃男只能乖乖就逮，順利緝捕到案，當場也在黃男身上背包查獲改造手槍1枝，並於住處查扣簽單、傳真機及通訊器材等證物。

警方表示，此次共查獲12名地下六合彩簽賭站，組頭除利用香港六合彩開獎號碼吸引不特定人士投注，部分還開放台灣彩券簽賭，以增加賭博次數，12名組頭在從中抽成獲利，根據簽賭單研判，半年來恐獲利高達4、500萬元。

12名組頭訊後均坦承犯案，今訊後依賭博罪嫌送辦，黃男另再依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦，警方後續仍會追查六合彩簽賭源頭，積極掃蕩賭盤。

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