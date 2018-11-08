幫迷糊女車主找到機車 這個動作讓小鮮肉男警好害羞

2018-11-08 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女市民日前將機車停放醫院附近，返回時遍尋不著急報警求援，警方依經驗研判應是忘了停放地點，果然隨即在下個路口找到陳女愛車，此時陳女高興到一把拉過從警才一年的菜鳥警員劉修豐，還將手勾在劉員手上合照留念，讓未婚的劉男好害羞，也讓同仁打趣說，人帥真好。

台中市北區位處市中心人口稠密，加上學校、醫院及商圈林立，學生及上班族大多騎機車活動，因此經常發生民眾在「茫茫車海」忘記機車或腳踏車停放位置，一時緊張誤以為遭竊報案，然而在細心警方逐一搜尋後幾乎都能找回，讓民眾對於自己的迷糊感到不好意思，但也非常感謝人民保母的幫忙。

本月5日中午，第二分局永興派出所接到陳姓女子報案，表示稍早趕著到醫院掛號把機車停放醫院附近，返回時卻怎麼都找不到機車，警員王姵勛、劉修豐、莊雅雲趕往處理時，陳女向員警表示，機車停在藥局前無障礙廣告路橋旁，員警研判應是記錯停放位置，果然不到一分鐘就在下一個路口找到陳女愛車。

原來醫院附近藥局不只一家，藥局前又多有放置廣告路橋，難怪陳女一心急忘了停放位置，高效率尋車讓原先十分緊張的陳女放下心中大石不斷向警方道謝，除對這麼年輕的警察卻機靈熱忱，豎起大拇指比「讚」，還一把拉過員警合照留念，期間將手勾在劉員手上，卻讓劉員緊張到一臉害羞，靦腆模樣十分逗趣。

永興所長方茂田說，現年24歲劉員去年才從警專畢業分發到該所，因五官深邃長相帥氣，常讓洽公民眾以為他是混血兒，雖然個性有點內向，但工作認真又肯學，對於交付任務及為民服務事項幾乎都能使命必達，此次意外遇到熱情民眾的勾手合影，讓所內同仁也打趣說，人帥真好。