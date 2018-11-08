代領藏13公斤毒「乳膠枕」大學生愚蠢換來8年半牢獄！

2018-11-08 12:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某科技大學林姓大學生，前年數次幫綽號「恐龍王」（DINO KING）的不詳男子代領手機，每次賺2000至3000元，他認為這種錢很好賺，不料，去年10月他受託領「乳膠枕」包裹時，竟被埋伏的調查局人員逮捕，包裹內是13公斤的一級毒品海洛因，林男也知道裡面是毒品，觸犯死刑或無期徒刑重罪，不過，法官憐憫他的愚蠢，以他無前科有悔意、就讀大學中，幫調查局追捕「恐龍王」未果，援用刑法59條減刑，依運輸第一級毒品罪判處徒刑8年6月。

值得借鏡的是，林男雖免除死刑或無期徒刑，但學業丟了，被羈押後，未來還得蹲漫長的苦窯，出獄之後又有「毒品」前科，人生堪稱毀了。

判決書指出，案發時22歲的林姓大學生，前年認識「恐龍王」的陌生人，對方商請他代領「手機」，每次酬勞2000至3000元，家境不好的林男認為「這種錢很賺」，跑一趟就能賺2000至3000元，曾跑腿3、4次，前年10月下旬，「恐龍王」又委託林男，到台中市南區東興路的一座公寓大樓的管理室，領取3個包裹。

前年11月8月，中華郵政台中英才郵局人員，發現3件國際快捷郵件包裹異常，財政部關稅署台中關人員發現裡面是14個乳膠枕頭，枕頭內14小包海洛因毒品，重量超過13公斤，純度超過84％，法務部調查局查緝人員於上述大樓埋伏，並於10日中午逮捕出面領包裹的林男，林男被捕後相當合作，也協助調查局追緝「恐龍王」，但沒有收穫。

林男供稱，「恐龍王」曾數度委託他領手機，11月8日又委託領包裹時，他還不知道是毒品，不過，他到大樓旁的超商，等候通知領包裹，「恐龍王」問他「有沒有怪怪的人」，他覺得奇怪，懷疑是毒品，「恐龍王」也坦白告訴他是K他命毒品。

台中地院認為，林男觸犯毒品危害防制條例第四條第一項「製造、運輸、販賣第一級毒品」罪，是「處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣2000萬元以下罰金」，不過，法官憐憫他的愚蠢，以他案發時是大學生，無前科，有悔意且幫調查人員緝捕「恐龍王」未果，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，以及毒品危害防制條例17條「偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，判處徒刑8年6月，可上訴。

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