她看公車司機性侵新聞質疑「怎可能」？ 女兒痛哭：我碰過

2018-11-08 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕2016年台中一名女子小如（化名）搭乘客運回家，沒想到被司機阿福（化名）性侵，事後小如心生恐懼，不敢向家人說，直到有次媽媽看見公車司機性侵的新聞，小如忍不住淚崩，媽媽才得知真相；台中地院審理後依乘機性交罪，判處阿福4年徒刑，全案可上訴。

綜合媒體報導，小如媽媽說，某天吃晚餐時，新聞剛好播到一起司機性侵乘客的事件，媽媽邊看邊說，「車上那麼多人，怎麼可能會出現這種事？簡直不可思議」，小如聽見沉默不語，臉色沉重地放下碗筷，頭也不回地立刻回房間，「我以為小如只是進房間拿東西，但飯吃完了，女兒還是沒出來」，媽媽發覺不對勁，到房間呼喚小如，才發現小如默默在哭泣。

在媽媽擔心地詢問下，小如才緩緩道出內心的陰影，當公車抵達終點站時，剩下的乘客很少，甚至可能沒有，小如邊哭邊接著說下去，「我碰過這種事...」，此話一出，媽媽震驚極了，心痛、自責、氣憤交織襲來，「我竟然不知道女兒獨自承受了這麼嚴重的傷害」，頓時想起2016年以後女兒就時常情緒不穩，關在浴室吼叫、怒罵公車司機的駕駛技術，驚覺怪不得女兒性個突然發生大轉變。

在法庭上，司機堅決否認乘機性交，辯稱這一切都只是小如的一面之詞，且指控小如前後證詞不一，小如媽媽得知後過了3個多月才報案，也不合理，但司機未通過測謊；台中地院審理後，認定司機的證詞不可信，依乘機性交罪判處司機4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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