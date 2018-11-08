獨家》「芒果恰恰」2度增資 負責人夫婦驗資不實被起訴

位在台北市光復南路上的「芒果恰恰」總店，是張智閔的第一家店面。（照片擷取至GOOGLE地圖）

2018-11-08 11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕全球共14家分店的頂級芒果冰店「芒果恰恰」，負責人張智閔及擔任公司財務的妻子吳碧月，被投資者指控涉嫌吸金詐騙數千萬元；台北地檢署調查，2015年至2016年間，張智閔夫婦兩度增資，卻涉驗資不實及美化財報，今天依違反公司法及商業會計法將2人起訴；至於被控詐欺及背信的部分則罪證不足，予以不起訴。

成立於2010年的「芒果恰恰」，從路邊攤起家，第一個月營收只有6萬元，但自第2個月開始，業績就呈現倍數成長，開業不到5年，就從3隻遮陽傘、6張桌子的路邊攤，擴展成營業額4千多萬元的國際連鎖芒果冰店，包括台灣、日本、韓國、香港及泰國都有展店。

曾任荷蘭葛素史克藥廠資深醫藥代表的張智閔，13年前辭去藥廠工作後，返回南投竹山老家，替父親種的冬筍引進有機認證，還將冬筍推銷至Jason Market等多家頂級超市販售，之後他幫忙在屏東枋山加農合作社當經理的舅舅，將枋山出產的頂級芒果引進超市販售，嗅出商機而成為他開店賣芒果冰契機。

2010年間，張智閔和妻子吳碧月，在北市光復南路及仁愛路口，擺攤賣起芒果冰，並與市場上添加煉乳、糖漿等芒果冰做法區隔，主打「海鹽調味」，創業第2個月業績就成長10倍，月營收從6萬暴增至60萬元，自此催生出他的芒果冰王國「芒果恰恰」。

檢方調查，2015至2016年間，張智閔計畫在全球展店50家，為此到處籌資，卻疑因展店速度太快，財務一度陷入困境；檢方勘查芒果恰恰的資產負債表發現，2015年底及2016年底，分別有帳面存款3500萬及4000萬元，但經會計師認證及經濟部增資審核後，過兩天資金就被匯出，涉驗資不實及美化財報；但張智閔夫婦庭訊時未認罪，辯稱公司資金水位充足。

今年6月，一名張智閔的前員工向媒體爆料，指芒果恰恰的薪水從沒準時發過，也沒給加班費，甚至還欠薪近半年，為此還向法院申請假扣押及強制執行，要查封芒果恰恰西門分店，正當書記官帶隊進冰店準備貼封條時，張智閔才氣沖沖地現身掏錢還薪。

至於張智閔夫婦另被控以不實財報為餌，邀約投資人掏錢入股增資，涉及詐欺及背信等部分；檢方認為，相關投資款項確實有用於芒果恰恰的經營，包括用於進貨、店面租金及管銷等支出，認定此部分的債務為民事投資糾紛，不構成刑事詐欺及背信。