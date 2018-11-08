拜訪女友人怕空手被笑 男偷機車置物箱麻糬、女鞋當禮物

吳姓竊嫌拜訪女友人空手怕被笑，偷機車置物箱麻糬、女鞋當禮物，被新興警方查獲。（記者黃良傑翻攝）

2018-11-08 10:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕拜託女友人不能兩串蕉會沒面子，吳姓竊嫌竟異想天開，偷什麼送什麼，沿路找機車置物箱下手，過程被路口監視器拍下，新興警方今宣布破案，將送出去的女用帆布鞋、2盒麻糬伴手禮追回，還給原來的溫姓女失主。

新興分局今指出，中山所日前接獲溫女（32歲）報案，被害人稱將重機車停放在美麗島捷運站旁的騎樓地，隔日取車時發現機車置物箱遭撬開，而置物箱內剛買的女用帆布鞋及兩盒伴手禮盒（共價值新台幣2000元）竟遭人竊取。

警方調閱監錄系統並進行現地查訪，掌握騎三輪單車的吳男涉重嫌，吳男（65歲）曾有多項竊盜刑案紀錄，時常活動之時間及地點，昨晚將他帶回派出所偵辦，他供稱為拜訪其女性友人，怕空手會沒禮貌，才順手竊取機車置物箱財物當禮物送人，最後也帶同警方順利地取回贓物、歸還被害人。

被害人表示，她將重機車停放在美麗島捷運站旁的騎樓地後，便前往搭乘捷運，返回時發現車輛置物箱遭人撬開，而車廂內放的是一雙剛買的女用帆布鞋（價值新台幣1500元）及兩盒麻糬伴手禮（價值新台幣500元），想不透怎麼連這個也在偷？

吳嫌供稱，他把偷來「禮物」送給女性友人，另2盒麻糬自己全吃完，帆布鞋贈送該名女友人，因該雙帆布鞋因尺寸不合，因此並沒有穿用，經警方帶同吳嫌前往取贓後，復依違反竊盜罪嫌將吳嫌函請偵辦。