男子包養單親媽控不同居騙錢 她竟這麼辯解…

2018-11-08 00:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市仁德區林姓男子透過劉姓女子認識育有子女的王姓婦人，雙方同意交往同居、並由林男給付生活費給王婦。但林男控訴王、劉兩女拿他近5萬元後，王婦不再履行同居義務、有詐財之嫌，提告討錢。法官查出王婦曾到林男住家過夜，後來因為會怕林家沒有綁的狗，才沒有再到林家，但有請林男到她住處，只是林男不想來，她沒有欺騙男方，判林男不得討回這筆錢，案子還可上訴。

林姓男子指控，2009年2月6日，其公司1位男員工的劉姓女友在他位於仁德區的住處介紹生活困苦、需扶養小孩的王姓單親媽跟他認識，因為自己剛好缺1位伴侶，就同意跟王婦交往，雙方約定須有同居義務，並由他付生活費給王婦。就這麼前後支付4萬8500元給王婦及劉女，但後來王婦卻拒絕履行同居義務，他感到被騙。

林男對王、劉兩女提告並求償，林男說，雖然詐欺案，檢方以證據不足不起訴兩女；但這筆近5萬元，兩女應該還給他。

王婦表示，與林男交往後是有向林拿過錢，林男曾到她租屋處3次；她也到過林男的仁德區住處睡過兩晚，因為林男家裡有狗、沒有綁著，她會怕，不敢到林家，其後有叫林男到她租住處，是林男沒有過去，她有要跟林男交往，是林男不想到她的租住處，她沒有欺騙男方的意圖。

劉女則說，介紹王女給林男認識，過程她都沒有拿到錢。台南地院簡易庭法官調查相關人、事證，認定王、劉兩女並無詐騙林男的行為；加上林男舉證不足，判兩女不必還這筆錢給林老闆。