11/7 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2018-11-07 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月7日）開獎的第107000267期今彩539，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元，分別由新北市板橋區民族路181號1樓的「晟富彩券行」及台北市文山區景中街10號的「陳蜂彩券行」開出；第107000089期大福彩與第107000171期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000089期大福彩中獎號碼為「03、12、22、31、32、36、37，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共56注中獎，每注可得4000元；肆獎共1080注中獎，每注可得400元；普獎共8009注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000171期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、09、11、16、17、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共386注中獎，每注可得500元；肆獎共4802注中獎，每注可得100元。

第107000267期今彩539中獎號碼為「06、10、13、19、31」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共5769注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2771注中獎，每注可得50元。

第107000267期39樂合彩中獎號碼為「06、10、13、19、31」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4944注中獎，每注可得1125元。

第107000267期3星彩中獎號碼為「657」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000267期4星彩中獎號碼為「3917」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」