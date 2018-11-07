貨車衝上台65線安全島 暖警「雙手猛推」協助拖吊

員警直接「用手」幫忙推動卡在安全島上的貨車，協助拖吊車進行拖吊作業。（圖翻攝自爆料公社）

2018-11-07 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕今台65線快速道路往板橋出口方向，有一台貨車直接開上安全島，警方獲報後立即派出拖吊車拖吊，同時現場還有1名警員直接「用手」幫忙推車，讓網友直呼「警察真是辛苦了」。

有網友今天開車行經台65線快速道路，在往板橋板城路出口處，目睹一輛白色貨車有超過一半的體積都卡在安全島的草地上，幾乎是整台車都快開上去，所幸當時已有員警到場處理、在前方負責指揮交通，讓他提早切換車道緩慢經過。不過當他行經貨車，想錄下拖吊車協助拖吊的畫面時，卻意外錄下另名員警和其他人，在貨車車頭前奮力的用「雙手」幫忙推車，似乎是想讓車頭抬起好方便拖吊作業，讓他直呼「警察真的辛苦了」。

網友事後在臉書社團「爆料公社」上PO出影片，許多網友紛紛表示「原來推車也是工作之一」、「居然會想用人推...」、「苦了警察先生」、「好扯！整個騎上去了」、「這駕駛是開到睡著嗎」、「我有經過那，看到貨車上坐著一個小女孩，應該是爸爸帶著小孩工作吧」、「這裡不是昨天才發生車禍」、「這不是第一台這樣騎上去，兩個月多前也有人做過一樣的事」 。