高薪誘16歲少女援交害墮胎 2皮條客判賠90萬

2018-11-07 21:54

〔記者張文川／台北報導〕新北市16歲少女小涵（化名），3年前被網路皮條客鄭東昇、陳冠霖相中，利用臉書慫恿她下海援交賣淫，成交7次卻害她懷孕墮胎，她父母代她提民事求償800萬元；高等法院今認定2男侵害小涵的身體健康權，和父母的教養權，判2男應連帶賠償90萬元定讞；男嫖客則是在訴訟期間達成50萬元和解獲撤告。

北市警大同分局去年破獲此案，鄭、陳2男誘拐4名14至18歲的少女加入援交行列，2男還免費「試車」15次，高等法院今年4月已依對未成年人性交罪、兒少性剝削罪，將鄭男判刑8年、陳男8年2月。

判決指出，小涵在2015年9月在臉書發現鄭男的社群網站「尋找北部想賺錢的女生，時薪至少2500元」，雙方進而結識、上工，2男在LINE開群組以動態消息招攬嫖客，標榜「1小時1次，不後門、不無套、不住家、不口爆、不外射，可無套吹、可親、可抱、可舔、摳穴、可舌吻、有一起洗澡」。

小涵與2男談妥每次向客人收4000元，她可分得2500元，2男分工先後載她去飯店、旅館性交易7次。賣淫集團被破獲後，小涵父母才知女兒去援交，還曾懷孕、墮胎，至今仍須接受心理諮商，認為2男與嫖客侵害女兒與父母的權益，提出告訴，小涵求償600萬元、父母各求償100萬元。

高院今認定，2男意圖營利，共同在網路引誘智慮還不成熟的16歲少女小涵，從事7次性交易，侵害小涵的身體健康權，也侵害了她父母的保護教養權，判應賠小涵精神慰撫金50萬元、父母各20萬元；而嫖客已在審理期間，達成50萬元和解並支付完畢，獲得撤告。