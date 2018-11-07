龜速開車抓寶 小心換罰錢又換前科

有計程車司機服務寶可夢玩家，龜速行駛在市區。（記者王捷翻攝）

2018-11-07 22:43

〔記者王捷／台南報導〕台南最近成為抓寶聖地，甚至有計程車在車後貼上了紙條「車速慢請見諒，乘客抓寶可夢中」解釋龜速理由，讓這輛計程車瞬間爆紅。警方指出，市區道路沒有處罰最低限速，不過也不是無法可罰，依據道路交通管理處罰條例43條，沒有緊急情況下驟然減速、煞車或暫停，最高可罰24000元，若蓄意龜速、擋車影響其他用路人權益，還可能涉刑法強制罪，如果有遭到抓寶影響的民眾可以向警方檢舉或報案。

警方指出，舊府城中西區由於道路狹小、車流量多，原本交通狀況就很多，這次寶可夢活動在中西區有4個點，分別是武廟、大天后宮、孔廟還有海安商圈，出現在武廟與大天后宮的玩家，大多是用步行，車流量少，不過在海安商圈與孔廟周遭，就可能會出現邊騎車邊玩寶可夢的玩家，警方會針對違規加強取締。

另外，網路上還有民眾PO出一輛替乘客抓寶的龜速行進的計程車，計程車後方還貼心貼了紙條，請後方的車與騎士原諒。警方提醒，雖然道交條例沒有處罰最低限速，但是如果還是有可能涉及該條例的第43條的第四款，非遇突發狀況減速、停車在路中，處6000元到24000元。

除了違規外，由於汽車的體積比較大，如果因為蓄意擋車，影響後方行車，經後方車輛蒐證後，也有可能涉嫌強制罪，警方呼籲開車抓寶的玩家要注意，同時如果有類似情況，也可向警方檢舉、報案。