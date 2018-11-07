騎車經過新北襲胸摸臀20女 惡狼認好色「看到就想摸」

林姓男子騎著偷來的機車從新竹北上，行經新北市時卻對20名落單女子襲胸、摸臀。（資料照）

2018-11-07 19:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲林姓男子（在押）9月騎乘偷來的機車從新竹一路北上，行經新北市時卻對20名落單女子襲胸、摸臀，其中18名受害女子報案提告，林男坦承「我太好色，看到就想摸」，新北地檢署今依違反性騷擾防治法、竊盜、傷害等罪嫌將他起訴。

檢警調查，家住新竹的林男有多項前科，因無業心情不佳，9月12日上午9時許，見張姓男子停放在新竹西大路工地的機車忘拔車鑰匙，竟騎走張男機車，還偷走裝男放在置物箱中的信用卡及5000元現金。

林男偷車後，一路騎西濱公路北上，準備去宜蘭海邊散心，途中行經新北市林口、三重、蘆洲、新莊等地時，鎖定落單女子，隨機襲胸、摸臀性騷擾，其中1名騎乘腳踏車女子，因林男突然從後方伸手摸胸，害女子人車倒地而左腳踝扭傷。

警方巡邏時意外發現在路邊抽菸的林男，透過機車資料後確認身分，上前盤查將林男逮捕，出庭時，林男僅認摸胸不認襲臀，表示「看到就想摸」，20名受害女子中有18名女子提告，其中還有4名未成年，檢方依違反性騷擾防治法、竊盜、傷害等罪嫌將他起訴，並依兒少法建請法院加重其刑。

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