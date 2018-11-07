怎又是這？八卦山139線「死亡彎道」 再傳車禍骨折送醫

139線20公里處今天再傳車禍事故，機車騎士過彎時摔車送醫，警方現場釐清原因。（記者湯世名翻攝）

2018-11-07 19:12

〔記者湯世名／彰化報導〕真的不怕？彰化縣八卦山139線今天傍晚再傳車禍事故，1名24歲機車騎士行經20公里處被傳有「死亡彎道」稱號的彎道處時，疑競速過彎超越雙黃線衝撞對向車道1輛轎車，當場摔車10多公尺遠，經送醫急救左腿骨折、肢體多處擦傷，傷勢還需進一步觀察，由於20公里處今年傳出2件共造成1死1重傷事故，因此警方前往處理獲悉又是20公里處時驚呼：「怎麼又是這裏？」是否競速釀禍已深入釐清。

警方調查，該名24歲男子今天下午近4時騎機車行經彰化縣花壇鄉八卦山139線20公里處彎道時，整輛車突然衝過雙黃線，當場撞上對向車道1輛轎車，男子連人帶車摔車後滑行10多公尺遠，當場倒地哀嚎，轎車左側後視鏡、保險桿、車門都受損。

消防局與警方據報派員趕往現場，將男子包紮後火速送往彰化基督教醫院急救，診治其左腿骨折及肢體桌處擦傷，所幸無生命危險，男子痛得不斷哀嚎，暫時無法製作筆錄。

警方現場處理時發現，該起車禍事故發生在139線20公里處，員警直呼：「怎麼又是這裡？」由於今年9月間該處彎道先後傳出機車騎士摔落20公尺深山谷死亡，以及男大生騎機車經過彎道時衝過對向車道直撞路樹重傷，因此有車友封此彎道為「死亡彎道」，還有車友認為此處為「全八卦山最陰之處」，今天又在同一處發生事故，員警直呼不可思議。警方發現這起事故車速有過快嫌疑，因此是否競速釀禍或其他原因還要進一步釐清。