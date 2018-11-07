虐死4歲童凶嫌求輕判別死刑 母嗆：放屁！誰還我女兒？

邱姓女童的生母（中）今抱病出庭。（記者張文川攝）

2018-11-07 21:42

［記者張文川／台北報導］去年11月新北市鶯歌區男子莊嘉億，幫入獄的邱姓同居女友照顧4歲女兒，莊男卻用鐵棍凌虐女童，打到骨折、右大腿骨突出，莊母掩護兒子施虐，多次拒絕社工探訪，放任女童傷勢惡化致死，最後丟包醫院；新北地院今年7月判莊男死刑、莊母無期徒刑；高院二審今開庭，莊男承認犯罪，但希望從輕量刑，已出獄的邱女今抱病到庭，庭訊後她說：「聽他在放屁！他如果從輕量刑，那我的女兒誰來還給我？」

邱女因患肺炎，肺部積水化膿，日前才剛開刀引流，今說話時仍在劇痛，她說她出獄後，莊母還問她要不要等他兒子出獄，她反問：「等他做什麼？等他出來砍他嗎？以為他打死我家一隻狗喔？」；她說，莊男這樣還想從輕量刑，她聽不下去，希望法官維持死刑原判；當初莊氏母子在看守所對她保證，一定會把妹妹照顧好，叫她不要擔心，莊母還一直說不要讓妹妹被帶回高雄阿公家，「結果顧到後來變這樣」。

邱女去年因毒品案入獄，將4歲女兒交給25歲同居人莊嘉億和莊母莊劉禎梅照顧，莊男接手後，認為女童不聽話、沒乖乖吃飯睡覺，竟持鐵棍施虐打她屁股、出拳毆打、用毛巾甩臉，臀部被打成「皮革化」，右大腿骨斷裂、穿腿而出，莊男卻只用棉花塞住傷口沒送醫；莊母為了掩護兒子，多番阻撓社工上門調查，藉口「有事不在家、帶女童去南部」規避社工電訪，拒接電話，就算在家也故意不應門。

今庭訊時，莊男承認犯行，只盼量刑從輕，但法扶辯護律師主張，莊男雖傷害女童，但沒有致死的犯意，也沒有預見女童可能死亡仍不送醫的不作為之間接故意，女童受傷無法行走後，莊男親自照料、塗藥，就算外出也會請家人照顧，發現她斷氣時莊也是馬上CPR心肺復甦術，沒效就立刻送醫，可見莊男無意讓女童死亡，如果他覺得女童死亡也無所謂，那他應該會斷絕所有照料，甚至在她死亡後棄屍或逃亡，才符合殺人的經驗法則。

律師並引用最高法院10月底將竹東少女遭虐殺後棄屍案發回更審的判決，主張打傷後未送醫，不能直接視為有殺人的間接故意；律師又指，莊男偵查時已道歉，審理並非拒不道歉，而是找不到道歉時機；量刑也應對刑法規定的10項條件逐一檢視。

被害女童家屬的律師反駁，莊男並非單純打傷後不送醫，而是具有照顧義務的保證人身分，女童死亡前2、3週已被打得腿骨骨折、骨頭穿腿而出，顯然不是塗藥就可痊癒，莊男卻不送醫，傷勢惡化的過程中，任何人都可預見可能死亡，莊男卻直到她斷氣才送醫，顯有殺人的間接故意。

莊男律師向法官聲請心理鑑定，調查他從小到大的課業、品行紀錄和看守所的紀錄；法官表示也將一併請鑑定單位評估莊男經矯正教化後再社會化的合理期待可能性。全案定11月27日再開庭。

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