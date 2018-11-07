爽賺開名車炫富？原來是非法外匯經紀 13年輕人起訴

2018-11-07 20:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕近年常有20多歲學歷不高的年輕人，透過臉書等管道，張貼開跑車名車、大捆鈔票照片炫富，他們可能從事網路賭博、吸金等非法行業，台中地檢署今天就起訴13名年輕人，他們平均年齡僅26歲，宣稱自己是「老師」、經紀人，在網路張貼豪車鈔票炫富，拉攏上鉤的民眾，掏錢投資外匯操作，約3年吸金達台幣903萬餘元，賠錢的投資人向調查局檢舉，他們雖全都否認犯行，台中地檢署仍依違反期貨交易法起訴。

起訴書指出，劉明櫂（24歲）等14人（1人緩起訴），年齡介於23至28歲，從2014年6月至2016年4月間，先後加入在台灣營運，但未獲台灣當局許可的羅帝（LDFX）、米納瓦（Minerva）外匯經紀商，劉男是還是兩家經紀商的代理人，於中市承租辦公室，14人以老師、經紀人等名義，向民眾介紹外匯等投資理財，並於網路平台操作「外匯保證金」交易，方式是用外匯保證金的槓桿比例，預測操作外匯漲跌，手法類似期貨，檢方依期貨交易法偵辦。

起訴書指出，被拉攏加入的投資人，如當月下單達300手（外匯下單數量），拉攏介紹的經紀人或老師，可領得4美金，600手至1200手，可領得5美金，1200手以上，可領得8美金，換算成台幣，依序為122元、153與245元，另外，拉攏10人可獲得獎金5000元，檢調統計顯示，2014年6月至2016年4月，由台灣匯往羅帝、米納瓦海外帳戶，金額高達30萬餘美金，約台幣903萬餘元，投資人則有313人，至於這14人獲利多少，則未清算出來。

這群年輕人透過臉書張貼自己開豪車、坐擁大捆鈔票現金炫富，或張貼高獲利的圖表，誘引投資人掏錢，檢方偵查時卻全盤否認，宣稱只有自己下單，沒有拉攏他人投資，也沒有收佣金獎金，檢方依違反期貨交易法起訴。