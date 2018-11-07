玩遙控飛機墜機害400坪倉儲燒光 男判刑3月

遙控飛機掉落在新北市林口鐵皮倉儲，害400坪倉儲燒光。（資料照，記者王宣晴翻攝）

2018-11-07 17:51

〔記者王定傳／新北報導〕去年9月下午，周姓男子在新北市林口空地試飛遙控飛機，因操控不慎「墜機」，機體掉落在一間存放化學原物料的倉庫屋頂上，鋰離子聚合電池因撞擊局部短路，產生高溫熱點引燃，波及整座400坪倉庫幾近燒毀；新北地院審酌他自首可減刑，雖未和解，但被害公司已獲保險理賠等，依公共危險罪判刑3個月。

檢警調查，擔任外銷業務的周男，於去年9月23日下午4時許，在林口山區的空地試飛型號「雅克130」的遙控飛機，飛了2、3分鐘後，突然失去動力，遙控飛機失控墜落在原料倉庫屋頂上。

周男沒立即前往查看，反而拿出另一台遙控飛機繼續操作，機體內的鋰離子聚合電池因撞擊局部短路，產生高溫熱點，引燃附近機身材料及倉庫屋頂隔熱泡棉、下方塑膠桶等可燃物，400坪倉庫近乎全毀；周見狀前往倉庫告知值班警衛此事，撥打119通報失火，並向警方坦承是他操作遙控飛機不慎所致。

法官認為，當時還是上班時間，所以周男所為，構成失火燒燬現有人所在建築物罪，因他自首可減刑，加上犯後認罪，未造成人員傷亡，雖未能和解，但該公司已獲得保險理賠，判處3個月徒刑，可上訴。