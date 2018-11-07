夾一個偷一個 警憑腳踏車掛牌循線逮人

2018-11-07 17:45

〔記者黃建華／高雄報導〕王姓男子騎投宿的旅店腳踏車，前往六合二路一家夾娃娃機店消費，夾到一個藍色藍芽音響喇叭後，涉嫌偷走另一個機台主準備補貨的紅色藍芽音響，自以為神不知鬼不覺，沒想到警方竟從腳踏車辨視出是轄區內商旅的車，循線查出王姓竊嫌身分，傳喚到案，並追回被竊的紅色藍芽音響喇叭。

新興警分局昨破獲一起竊盜案，上月底侯姓民眾向中山所報案，指稱他在六合二路的某選物販賣機商店內機台上的商品遭竊，損失粉紅色藍芽音響1個（價值約新台幣450元）。

經警方調閱監錄系統查出，該名竊嫌係以騎腳踏車前往行竊，真實年籍資料卻難以確認，但警方發現其腳踏車前方竟掛著一面「方型掛牌」，研判腳踏車應是旅宿業者所有。

警方過濾轄內旅宿業者所提供房客使用的自行車款式、顏色，果真發現竊嫌作案用之車輛，並循線將王男（41歲）通知到案送辦。

侯姓被害人向警方表示他是在該選物販賣機商店擔任台主，他當時在店內進行補貨整理，他先將粉紅色藍芽喇叭商品置放在機台上，期間前往店外與友人聊天，沒想到才過幾分鐘時間，商品立即遭人竊取。

王嫌到案後對於竊盜犯行坦承不諱，並向警方供稱其原先係於店內消費夾取娃娃，成功夾取一個藍色藍芽喇叭後，見機台上有另一個粉色藍芽喇叭而無人看顧，便直接將該商品竊走離開，始料未及的是，騎乘的腳踏車竟會遭警方鎖定查出身分，全案訊後依竊盜罪嫌函送雄檢偵辦。