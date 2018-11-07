驚悚！切開撿回塑膠桶竟爆燃 老漁民二度燒燙傷

驚悚!老漁民檢塑膠桶回家切開竟爆燃（記者蔡政珉翻攝）

2018-11-07 17:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮74歲康姓老漁民，7日早上出海抵港後，見到海邊有一個塑膠桶，撿回家準備當菜園澆水桶，豈料一切開瞬間爆燃，康翁受到二度燒燙傷，已送往加護病房治療。

苗栗縣消防局指出，康翁送醫後曾說，7日早上9點多回家後，便在自家住家對面空地拿起砂輪機要切開塑膠桶。康翁說，一開始還很順利，並無異狀，豈料突然間「轟！」一聲爆燃，康翁身上雖然穿著雨衣，還是不敵火吻威力。

當時康翁幾位鄰居正在騎樓聊天，聽到轟然一聲以及康翁痛苦哀號聲，察覺有異，立刻前往幫忙，結果發現康翁當時身上著火，立即拿起水管、打開水龍頭朝康翁身上狂噴水，經過鄰居協助，才順利滅火，之後並立刻報請苗栗縣消防局救援。

醫院表示，康翁身上約百分之二十五灼傷，主要集中在臉部及四肢，還有輕度吸入性灼傷，不過目前意識清楚，暫時沒有生命危險。康翁鄰居透露，康翁妻子7日因膝蓋手術正準備出院返家，竟換康翁入院，真的很倒楣。

苗栗縣消防局提醒民眾，來路不明的桶子切勿隨意撿拾，畢竟可能含有不同的內容物，一旦桶內含有危險氣體，可能發生爆燃狀況，不可不慎。

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