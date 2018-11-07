高市警破獲天九牌賭場 掃賭逮24人

高市警方於小港區一間美食店破獲天九牌職業賭場，賭客多達21人，從20歲到85歲都有。（記者黃建華翻攝）

2018-11-07 17:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局督察室靖紀小組選舉期間淨化治安，於小港區孔鳳路破獲一處天九牌職業大賭場，逮捕24名男女，起獲近94萬元賭金，黃姓場主與工作人員等3人依賭博罪送辦，其餘21名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

這處職業賭場藏身小港區孔鳳路的美食商店中，利用店家平日營業時客人川流景象掩護賭客進出，規避警方查緝。白天大肆開賭，聚賭時間為每日下午13時起，一直到傍晚17時許準時結束。

督察室靖紀小組經多日探訪蒐證後聲請搜索票，於（6）日15時許見時機成熟，會同小港分局員警前往查緝，兵分二組，前、後門並進夾擊，當取締警力到達時，把風人員見特勤警力取出破門器欲破門時大呼「麥摃，摃破我愛賠，我開門啦！」賭客見員警衝入時，賭客爭先衝向二樓逃避時，但逃不過身手矯健的查緝警力，只能束手就擒。

經查，該紙質天九牌（俗稱紙盅）職業性大賭場，黃姓場主想藉由選舉期間警力忙於選舉安全維護勤務，開賭抽頭牟利，沒想到仍遭查獲。

警方說，21名涉案賭客，年齡從20歲到85歲都有，現場查扣賭資新台幣93萬1000元整、紙質天九牌、骰子、連絡用手機、監視鏡頭等證物，賭場黃姓主持人、賭場工作人員王男、屋主邱女等3人，訊後依刑法賭博罪移送偵辦，其餘賭客21人則依社會秩序維護法裁罰。