環保志工背心遭檢舉涉賄選惹怨 南投檢方盼體諒

2018-11-07 17:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮桶頭社區環保志工所穿的背心，遭人檢舉有籠絡人心賄選之嫌，今日南投檢調傳訊10多人到案查察，訊後，全部都獲釋回，不過，引發社區民眾情緒反彈，鎮民代表陳錫錋說，對於檢警調查賄作法，社區民眾絕對支持與尊重，但希望檢警調勿存「看到黑影就開槍」的寧可錯殺也不錯放的心態，否則，恐成擾民，失去查賄淨化選風的美意。

據了解，南投地檢署接獲檢舉，指竹山鎮桶頭社區環保志工所穿的背心，可能是某縣議員候選人所捐贈的，檢方遂針對此賄選疑案，指示竹山分局、南投調查站等相關單位傳訊10多位環保志工到案，但志工們全部都否認與選舉有關。

環保志工透露，捐贈志工背心的曾姓民眾並非民意代表，也未參與此次選舉，因經商有成，長期以來，對於志工們需求總是出錢出力，如今因選舉因素，怎麼也想不到打掃社區環境也會害自己「出事」，實在是委曲又無奈！

竹山鎮民代表陳錫錋表示，桶頭社區環保志工除了定期打掃社區關懷據點以外，每逢農曆初一、十五2天，還會大規模清理社區環境，堪稱是維護社區環境整潔的幕後英雄，如此長期的努力，竟因一時選舉而遭誤解，也難怪地方民眾也替他們抱屈。

南投地檢署指出，截至今日止，受理賄選案件簽分「偵案」已18件、「他案」則有100多件，因此，基於慎重起見，檢方在接獲各項賄選情資後，便會依法令規範的程序展開相關調查工作，盼民眾能體諒檢警調立場。