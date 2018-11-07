北護健大廁所有偷拍狼 男大生遭檢方限制住居

國立台北護理健康大學男大生涉嫌偷拍，女學生人心惶惶，質疑校安是否出問題。（記者陳恩惠翻攝「Dcard」）（記者陳恩惠攝）

2018-11-07 16:25

［記者陳恩惠／台北報導］國立台北護理健康大學校園上個月驚傳校園偷拍事件，有女大生在科技大樓如廁時，發現林姓男大生拿著手機躲在隔壁間偷拍，經通報校方會同永明派出所員警到場，調查發現林生的手機內，有多張女學生如廁時的私密部位的照片，北投警分局依妨害秘密、性騷擾等罪送辦，檢方複訊諭令3萬元交保，由於林生覓保無著，最後遭限制住居。

檢警表示，上（10）月12日下午，有1名女學生在科技大樓內如廁時，意外發現廁所的隔板伸出1支手機，不停地左右晃動，當場嚇得她驚聲尖叫，穿上褲子奪門而出，行經同學聽見上前詢問，圍在廁所門口，當場逮到資管系21歲的林姓男大生；雖然林生當場刪除女大生的不雅照，仍遭扭送法辦。

林生落網時供稱，因為一時好奇，才會躲在女廁最裡面靠窗的那間，他已知道錯了，希望能原諒他，雖然林生信誓旦旦表示，僅有偷拍1名女學生，不過清查他的手機發現，還有其他女子如廁時曾遭到偷拍，由於都未拍到臉部，無法尋找被害女學生，全案將持續擴大追查。

由於北護健大校內發生女學生如廁遭偷拍事件，校方未多加說明，引起學生恐慌與不滿，有護理系學生在校園論壇Dcard希望校方給個說法，學生會長代為發言「各位同學你們好，關於這次事件，總務處會檢討隔板間的距離，警衛也會於巡查時多加留意廁所，也請同學留意周遭異常狀況。」

另有名疑似大一新生早在10月5日晚間9時餘，就以「科技大樓S103旁廁所偷拍」為題，內文指「在科技大樓S103旁廁所有人偷拍，各位姐妹請小心」，女學生當時說「隔壁的底下有一台機器在左右跑，然後整個伸過來，上廁所時候記得看下面，有跟教官說了QQ據說是抓不到，女孩子請結伴同行」當時未獲重視，直到林生落網，遭學生質疑校安有重大疏失。