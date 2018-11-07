老婆傳訊給日籍男「我全身都是你的味道」老公打翻醋罈子卻告不成

2018-11-07 16:03

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市錢姓女子與日籍男同事感情深厚，不僅幫他找尋租屋處，兩人還敞開心懷一起聊性事；某次錢女丈夫無意間看到妻子的LINE，發現她與日男的對話紀錄提及：「do u shoot inside」（你射在裡面嗎）、「我全身都是你的味道」等煽情字眼，氣得提告2人通姦；台北地檢署考量此案除了曖昧訊息外，查無2人發生性關係的事證，今將2人不起訴。

今年2月8日，錢夫無意間看到妻子的LINE，驚覺妻子竟留言給日男，提及「do u shoot inside」、「我全身都是你的味道」等曖昧字眼，質疑妻子與日男發生婚外情，怒控2人通姦及相姦罪。

錢女庭訊時否認婚外情，辯稱她與日男是公司研發部同事，當初日男來台灣時，她代表公司幫日男找租屋處，兩人見面時會以擁抱等國際禮儀打招呼，日男雖曾對她說：「我聞到妳身上的味道會有性衝動」，但2人從未發生性關係。

針對為何會傳送曖昧訊息給日男，錢女指稱，兩人的感情不錯，常會互聊自己與性伴侶之間的親密關係，她才會傳那些訊息給日男。

檢方認為此案雖有曖昧訊息為證，但並未查獲使用過的保險套、衛生紙或性愛影片等其他物證，難證明2人曾發生性關係，認定罪證不足，所以將2人不起訴。