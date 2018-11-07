巴紐留學生清晨闖女宿舍 強吻熟睡韓女被起訴

2018-11-07 15:45

〔記者黃捷／台北報導〕銘傳大學巴布亞紐幾內亞籍留學生ORIGIN，居住在台北市中正區水源路的男生宿舍，他日前偷偷闖入女生宿舍，侵入未鎖門的房間，強吻熟睡中的韓國籍女留學生，還好韓女驚醒，才未讓ORIGIN性侵得逞。台北地檢署偵結，全案依強制猥褻、侵入住宅罪嫌起訴。

曾有媒體揭露，巴布亞紐幾內亞女性的社會地位非常低，約9成女性都曾遭遇丈夫家暴，或是陌生人的性暴力，因性侵犯關進監獄後很快就會被放出來，許多女性害怕被報復，遭性侵後大多選擇隱忍。

檢警調查，巴布亞紐幾內亞籍的ORIGIN所住的學生宿舍，6、7樓是男生宿舍，8至10樓則是女生宿舍，ORIGIN住在6樓。

今年9月23日凌晨5時許，ORIGIN偷偷闖入女生宿舍樓層，一一嘗試開每個房間的門，發現有間韓籍女學生的門未上鎖，當場侵入爬上其中一名韓女的床，壓在韓女上面並親吻鎖骨，韓女驚醒嚇得叫醒一旁室友，室友趕緊大聲呼救，ORIGIN才離開。

但ORIGIN並未罷手，繼續嘗試開其他房門，再度侵入另間韓籍女學生的寢室，所幸這次有人聽到腳步聲就醒來，見到ORIGIN立刻呼救，才沒有其他人受害。

受害韓女事後在校方協助下報警，警方調閱監視器，循線通知ORIGIN到案，ORIGIN雖否認犯行，但因韓女指證歷歷，且有宿舍監視器為證，檢察官認為事證明確，依強制猥褻、侵入住宅罪嫌起訴ORIGIN。