揪友人3P性侵女友還錄下 噁男竟辯：她其實是在享受

2018-11-07 15:54

〔記者溫于德／台北報導〕北市李男見女友酒醉，將她帶回住處與男友人3P；但不懂法律又怕醜事曝光的女友一開始不敢興訟，直到後來攻讀法律系，得知該用哪條法律告倒兩人，才提告。豈知，男友出庭時竟瞎扯，女友在影帶中的叫聲「其實是在享受」，但台北地院仍依乘機性交罪重判李5年徒刑，友人3年10月，可上訴。

現年29歲的李男，3年前將當時年僅19歲的嫩女友帶往信義區夜店「MYST」參加友人生日派對；隔日凌晨，再帶已醉的女友回士林區文林路租屋處，並揪31歲友人前來一同性侵；兩人過程中甚至持手機記錄。

李男在法院審理期間否認犯罪，辯稱女友同意3P，且她還在過程中舒服地直喊「不要」、「很痛」，李認為「她其實是在享受」，辯護人則說，女方事後仍與李交往，顯然未違反意願，否則為何未立即採取法律行動？

同樣否認犯罪的友人則說，李男當天傳訊相邀3P，自己過程中還和女子擁抱。

但女子出庭時向法官強調，從未原諒男友找友人來3P性侵一事，且事後只要提及性侵一事，「男友都會道歉」；此外，她也表示，因父親早逝、母親沒有能力處理事情，導致她不敢也不知道如何讓家人得知受害，若報警，周遭朋友會知情，也很害怕提告後無法讓對方定罪，但後來去考了法律系，終於知道性侵涉犯哪條罪，才勇於提告。

法官曾勘驗性愛影帶發現，李男確實指導友人將女友身體翻成正面後性侵，並觀察被害人反應，認定女子未同意3P。

法官最後認定，李男明明與女子是男女朋友，卻利用對方酒醉且不能抗拒之際，邀約友人共逞淫慾，造成女子難以抹滅的陰影，審酌李是主導人，吳是配合一方，判李5年、吳3年10月。