退休農民遇「假檢警」40萬元老本被詐

2018-11-07 15:03

〔記者邱俊福／台北報導〕「假檢警」詐騙猖獗，上個月台中市1名王姓退休農民，接獲「假檢警」來電，就被假稱為特偵組的詐騙集團，嚇得六神無主，被設局騙走40萬元老本，刑事局預防科今天提醒接到自稱檢警的電話，聲稱涉及刑案，要求監管帳戶？其實都是詐電集團的話術！

預防科表示，此類詐騙手法常見話術為「假冒健保局或醫院人員，聲稱被害人積欠健保費，疑似遭盜用」，趁被害人緊張時，再假意要幫忙請檢警協助處理，之後歹徒再以竄改的電信門號，假冒檢警與被害人聯繫，最後以涉及刑案為由，要求監管被害人之帳戶，民眾再至金融機構臨櫃提款交付歹徒現金，或直接交付存摺、提款卡、密碼遭歹徒提領。

上月中旬，王姓退休農民在家中接到詐騙電話，對方表示有人盜用王男的證件到醫院請領勞保申請書，還佯稱已協助報案；不一會兒一名自稱「特偵組林組長」的男子隨即來電，指王男的帳戶涉及外交官擄人撕票案，必須將所有存款領出後存至「公正帳戶」監管。

王男被詐騙電話嚇得急忙前往農會提領４０萬元後與車手碰面，只見車手西裝革履手提公事包，出示「法務部特偵組行政凍結管收執行命令」、「法務部行政執行處監管科」2份假公文，上面還印有關防和條碼，看來似模似樣，讓王男深信不疑，立即將40萬元全數交付車手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆