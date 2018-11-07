誰是救援王 北市搜救技能競賽舉行3天

2018-11-07 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局為強化消防人員體技能及搜救技能，今天起連續3天，分別於消防局訓練中心、大直橋及彩虹橋下舉辦搜救技能競賽，除個人火災搶救挑戰競賽外，更有車禍救助技能及橫渡救生技能等團體競賽項目，競爭激烈。

消防人員面對各式災害搶救（火災、車禍事故、風災及地震等），除需有良好體能外，更需輔以各項搜救設備，在兼顧待救者及消防人員安全的前提下將待救者救出，此次的車禍救助就是在分秒必爭的黃金救援時間內，消防人員以安全、快速、簡單及有效的救援技術進行車體破壞後，救出受困民眾，展現團隊合作的精神與成果。

另為因應北市淡水河及基隆河等各種流域救援任務，消防局於彩虹橋下舉辦橫渡救生技能競賽，利用退潮流速模擬民眾受困沙洲，救援過程須自基隆河左岸使用拋繩槍拋射牽引繩，越過約100公尺河道並架設穩固繩索救援系統，並模擬於河流湍急下操作橡皮艇橫渡至基隆河右岸將待救者帶回安全區域之情境。

消防局說，本項競賽除考驗救災人員須於最短時間內架設繩索救援系統救出待救者外，對於選手是否能於高壓力狀況下保持冷靜及團隊體技能綜合表現，均是最好的測試。藉由本次競賽，消防人員藉此提升救災能量以維護市民生命財產安全。