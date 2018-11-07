免費警局半日遊？竊賊打開手銬走出偵查隊 搭公車逃逸

2018-11-07 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕真誇張！42歲男子陳隆杰，今年9月19日上午偷機車，被中市警局霧峰警分局員警查獲，依偷竊罪移送法辦，不料，當天下午被拘留於霧峰警分局偵查隊等候移送台中地檢署時，他竟打開手銬，大搖大擺走出霧峰警分局，在附近搭乘公車從容逃逸，不到1小時，又偷機車代步，於同日下午4時許，又被警方再度攔查逮捕，陳男宛如「免費警局半日遊」，2次竊盜部分，台中地院各判4月徒刑，逃脫部分判刑3月，皆可易科罰金，合併執行9月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，國中肄業的陳隆杰，以撿拾資源回收為業，今年9月19日上午8時許，陳男於大里區練武路偷機車代步，行駛至塗城路時，沒戴安全帽被警方攔查，發現他涉嫌偷機車，將他依竊盜罪逮捕，交給霧峰警分局偵查隊，準備移送台中地檢署偵辦。

不料，當天下午2時57分，陳男竟自行掙脫手銬，趁員警不注意時，大搖大擺從霧峰警分局偵查隊走出來，在附近搭乘公車逃逸，黃男逃逸後不到1小時，於大里區金德街附近下車，又偷取路旁機車代步。

又過了約1小時，當天下午4時40分，陳男行經大里區塗城路與光明路口，再度被警察攔查，發現他偷車而逮捕，轉告霧峰警分局偵查隊，陳男短短半天，偷機車兩次，逃脫一次並兩度被逮捕，宛如不用錢的「警局半日遊」，台中地院依兩次竊盜罪與脫逃罪共判處9月徒刑，可易科罰金與上訴。