到香港代領毒包裹 他被羈押131天、回國再判刑7年2月

2018-11-07 13:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子黃語淳，受不詳男子「小胖」委託，從台中搭機到香港，投宿酒店並代領寄到酒店的包裹，被埋伏的香港警察逮捕，包裹內竟是2萬粒三級毒品「一粒眠」，黃男在香港羈押131天後，押解回台灣受審，他辯稱不知是毒品，以為是寄給孤兒院的餅乾與糖果，法院卻認為如果是餅乾糖果，何需大費周章花錢聘僱黃男，從台中飛到香港代領？黃男辯詞不足採信，依毒品危害防制條例判刑7年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，王姓男子欠債，把身分證抵押給債主，身分證被毒品犯運集團取得，盜用王男身分證與名字，於2016年10月24日，把2萬粒第三級毒品「一粒眠」（硝甲西泮），透過中華郵政大甲庄美郵局，郵寄到香港的「寶軒酒店507號房」。

49歲的男子黃語淳，則於郵寄毒品的前一天（23日），從台中搭乘飛機到香港，投宿酒店伺機領取包裹，飛機與住宿費由不詳男子「阿華」支付，還額外給黃男500元港幣零花，不過，黃男領取時，被香港警方人贓俱獲，在香港羈押131日，押解回台灣受審。

黃男在警方偵訊時，宣稱不知道包裹是毒品，但承認男子「小胖」委託他代領時，答應事成會「包紅包」，「小胖」還說，包裹內有「一些藥品，不知道藥品是否能在香港販賣」，才會委託黃男代領包裹，如果順利，未來會持續委託黃男代領，每次酬勞3萬元台幣。

黃男於台中地院審理時辯稱，他受「小胖」委託，領取一批「寄給孤兒院的糖果餅乾」，但因孤兒院不收食品，才會改寄酒店由他代收，再轉交給「小胖」，他不知道是毒品「一粒眠」。

台中地院卻認為，如果是糖果餅乾，「小胖」何必大費周章委託黃男代領？如果「小胖」沒有時間領包裹，可暫放貨運或配送倉庫，不需要花錢委託黃男從台中飛到香港領取，另外，黃男關鍵供詞前後矛盾，辯詞不足採信，依毒品危害防制條例的共同運輸第三級毒品罪，判處徒刑7年2月，可上訴。

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