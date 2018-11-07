7度偷拍女同事如廁、更衣 3C產品店員GG了

2018-11-07 14:07

〔記者溫于德／台北報導〕有妨害秘密前科的潘男原本在3C產品店原價屋工作，卻遭同事發現6度偷拍更衣或如廁畫面，直到最後一次才遭揭發。刑事已依7個「無故以照相竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」，判應執行刑1年2月，得易科罰金42萬元；民事部分，法官認定他欠缺兩性平權概念，並影響同事生活，再判應分別賠償4位被害人各14萬元。刑、民均得上訴。

潘男首度偷拍被逮是在2012年間，該案因達成和解、獲撤告；但潘再進原價屋工作時，仍忍不住偷拍慾望，再度犯案被抓。

去年12月28日下午，潘男在公司廁所內放置手機，順利偷拍到女同事小美（化名）隱私部位，隔天同樣拍到小美如廁畫面；潘食髓知味，今年1月拍到第二名女同事，2月則拍到第三位女同事，同月9日凌晨則再度2次拍到小美如廁畫面。今年2月18日下午3時許，潘男準備第7次偷拍時，遭第4位如廁同事發現，隨即報警逮人。

刑事一審依法判潘男有期徒刑1年2月，得易科罰金45萬元。

至於民事，潘男出庭時大打悲情牌表示，事發後已離開原價屋，目前在超商上大夜班，無法負擔每位被害人35萬元的求償，依目前資歷，僅能賠償每人4萬元，並已私下向4人鞠躬道歉。

但法官認為，潘男前案已獲諒解，卻又犯本案，可知他「欠缺尊重婦女的人格尊嚴、身體權、隱私權的平權」，導致被害人至今仍有情緒焦慮不安、睡眠障礙等情形，直接影響生活，並認定潘是一種基於性別歧視的性騷擾樣態，應對被害人提供有效的賠償，日前判他應分別賠償4名被害人各14萬元。