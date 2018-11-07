驚悚！當妻面拿刀自殘 見警舉雙手投降

2018-11-07 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市尤姓男子最近常懷疑別人講他壞話及探取隱私，妻子要陪同就醫遭拒也不肯按時服藥，索性陪他開車外出散心，未料尤男竟將車子停放路旁持刀自殘嚇壞妻子報案，警方趕抵時尤男還緊張到舉起雙手作投降姿勢，員警趕緊上前攙扶安撫，尤男才願意就醫，虛驚一場。

台中市第五分局東山派出所上週六接獲尤妻報案，對方在電話中很緊急表示，39歲尤姓丈夫稍早突將車子停放在北屯區太原路3段路邊，丈夫因情緒不穩竟拿著瑞士刀自殘請警方協助， 巡佐洪瑞柱及警員蔡昆呈立即趕赴現場，很快根據尤妻提供車號找到車輛，開車尤男見警方到場一度想趨車離去，所幸員警快一步將警車擋在前方才制止。

警方進一步了解原委，尤妻表示，丈夫患有心情憂鬱方面狀況，最近常懷疑別人講壞話及隱私遭探取，要陪同他就醫堅決不肯也不願按時吃藥，從前一天晚上8點多開車外出，她因不放心便陪著丈夫開車到處逛，在開車將近20小時後突然拿出身上的瑞士刀自殘，她見狀嚇壞了趕緊報警處理。

此時線上警網聽到無線電通報也趕往協助，尤男見多名警力到場還緊張到舉起雙手作投降姿勢，員警見他疑因過度疲勞緣故無法站穩一直往後傾趕緊上前攙扶，一番勸導下尤男始願意由妻子陪同就醫並進行診治，化解一場危機。

尤妻原本緊繃、驚慌的心情這才隨著放鬆，對於員警在最短時間內趕到救援並協助勸導先生就醫，一再表達感謝之意。