捉「鐵啞鈴」太專心！ 搞丟抓寶神器崩潰...

葉女開心的與女警合照留念。（記者許國楨翻攝）

2018-11-07 11:56

〔記者許國楨／台中報導〕葉姓女子上週到友人推薦的抓寶聖地台中公園捕捉稀怪「鐵啞鈴」，靠著可以開外掛的智慧手環抓到很多寶可夢及鐵啞鈴，但因太專心連同綁在項練上的手環一併遺失都未察，加上遍尋不著情緒低落，看到派出所抱著試探心情詢問，沒想到暖心民眾早將遺失物品送交派出所，葉女心裡大石頭瞬間落下，開心的與員警合照留念。

據了解，當天是寶可夢社群日，台中公園湧進滿滿人潮要來捕捉稀怪「鐵啞鈴」，中午12時許，一位熱心民眾撿到一條繫著寶可夢寶貝球的項鍊送到第二分局公園派出所，值班警員高銘宏本以為是小朋友的玩具，一問之下才知道這條項鍊不簡單，是可以開外掛抓寶可夢的智慧手環，研判該名玩家應該很焦急便在警所等候失主上門。

果不其然，隨後果見48歲葉女跑進警所焦急詢問「有沒有人撿到我的手環？」正巧警方才剛受理一件拾得物拿出項鍊讓葉女確認時，葉女當場興奮到跳腳大叫，並在警方面前親自解鎖該手環與手機直接連線的抓寶功能。

住台北的葉女表示，這兩天來台中找朋友玩碰巧遇上「寶可夢社群日」，便到朋友推薦的抓寶聖地台中公園捕捉「鐵啞鈴」，靠著智慧手環的幫忙抓到很多寶可夢及稀怪鐵啞鈴，收穫滿滿，可見手環的功效強大，葉女還幫價值1500元的智慧手環掛上正版HELLO KITTY的吊繩做成項鍊，總值超過新台幣4000元，難怪葉女非常寶貝該項鍊。

只是她因為抓寶太專心，連項鍊不慎遺失都未查，在公園繞了一圈尋找都沒發現，突然看到派出所便抱著試探的心情詢問，沒想到會遇到暖心民眾將遺失物品送交派出所，心裡的大石頭瞬間落下，開心的與員警一起合照留念。