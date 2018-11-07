大同經營權之爭》市場派告3獨董包庇林蔚山不起訴

大同經營權之爭》市場派告3獨董包庇林蔚山（圖），北檢今不起訴（資料照）

2018-11-07 11:13

〔記者錢利忠／台北報導〕大同公司經營權之爭煙硝不斷，以欣同投資顧問公司為首的市場派，質疑大同前董事長林蔚山於任內涉掏空等案被判刑，大同獨立董事蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘等3人，卻未提訴訟及保全債權，也沒於財報上詳細揭露林要賠償公司損失等事實，控告3人涉犯證券交易法之特別背信及財報不實罪，台北地檢署認定罪證不足，今將3人不起訴。

去年間，大同公司派技術性剔除市場派所提的人馬，包括林蔚山、總經理林郭文艷、李龍達、蔡勝文、陳守煌及大同大學法人代表人張益華等 6 人順利當選董事，蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘則當選3席獨董，公司派暫時穩住經營權；但欣同為此提告，今年10月台北地院判欣同勝訴，撤銷大同9席董事；公司派及市場派之爭再掀波瀾。

今年3月8日，欣同負責人林宏信另向北檢遞狀，控告自2011年起即陸續擔任大同獨董的蘇鵬飛、劉宗德及吳啟銘等3人，指2014年至2017年間，3人身兼大同獨董及審計委員會委員，負責監督公司營運，卻對林蔚山被法院判賠的鉅額債權視而不見，怠於提起訴訟，以致林蔚山的財產將來可能被刑事裁定扣押而直接沒入國庫，公司將無法求償。

林宏信另指控，林蔚山因通達案被新北地院判刑4年6月，投保中心曾函請蘇鵬飛、劉宗德，為公司利益向林提起訴訟，但2人未理會，投保中心因此代股東提告求償，高院已判林須給付大同19億元；吳啟銘等3名獨董理應提出保全程序並於財報上揭露，3人卻在稽核財報時替林護航，還質疑法院沒收對象、範圍有誤，未詳實在財報上揭露高院判決內容。

北檢調查，身兼審計委員會委員的蘇鵬飛等3名獨董，雖具有監察人資格，可代表公司對董事提起訴訟，但依公司法第212及213條規定，監察人仍須經股東會決議才可對董事興訟，另外，投保中心也可請求公司對董事提起訴訟，但也須經股東會決議，然而大同並未為此召開股東會，3人即無對林蔚山興訟的義務，亦不構成背信。

至於3人被控未於財報上詳細揭露林蔚山所涉案件的判決內容，涉及財報不實的部分，檢方認為，林蔚山所涉案件仍未定讞，財報未完整揭露判決內容，並未違反國際會計準則、企業會計準則公報等相關規定，因此認定3人的罪證不足。