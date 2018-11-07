救護車當小黃？全國消防每天救護高達3015次

消防署主秘馮俊益呼籲民眾，把救護資源留給有需要的人。（記者李欣芳攝）

2018-11-07 11:00

〔記者李欣芳／台北報導〕近年來緊急救護出勤次數攀升，更有民眾將救護車當「免費小黃」使用，造成消防資源浪費及消防人力負擔，內政部消防署統計，全國消防機關平均每天出勤救護多達3015次，為防止濫用救護資源，動不動就打119叫救護車，目前包括台北市在內有10個縣市訂有收費標準，金額從600元到1800元不等。

不過，目前仍有12個縣市並未訂定收費標準，對此，消防署主秘馮俊益表示，將與12個縣市加強溝通、宣導。

消防署指出，如出現頭部突然劇烈頭暈或疼痛，臉部半邊發麻或動不了；胸部或背部突然劇烈疼痛或喘不過氣來，沒有意識或痙攣，以及受傷大量出血或大面積燙傷等，屬於危急，請立即撥打119請求救護。

消防署說，其他非緊急傷病患，例如，經常性酒醉路倒無明顯症狀者、交通事故明顯輕傷者、需住院、牙痛、感冒、扭傷、小創傷等，請勿使用救護車，建議自行搭乘其他交通工具前往門診或特定醫院就診，將救護資源留給最需要的人。

馮俊益表示，涉及不當使用救護資源的案件，例如喝一點酒就打電話叫救護車，或者叫救護車送急診人卻跑掉，這時有的縣市就會予以裁罰收費。

內政部消防署統計，106年全國救護出勤件數達110萬323次，雖較105年的111萬7523次，已有稍微減少，但仍是87年出勤次數33萬6409次的3倍有餘，換算下來消防機關平均每天出勤救護3015次。

106年全國各項緊急救護求救原因中，以車禍受傷33萬725人次為最多，占37.10％；其次為急病32萬221人次，占35.92％；一般外傷及墜落傷9萬1630人次，占10.28％，三者合計占83.30％。

消防署表示，目前已有台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣等10個縣市消防機關訂定所轄救護車收費標準，以台北市為例，收費對象主要是以非至急救責任醫院之急診就醫者，每趟次救護勤務收取600元到1800元不等，其中台北市收費最高，達1800元，新竹市收費最低，為600元，消防署呼籲感冒、輕傷可自行救醫者不要濫用救護車，把救護資源留給有需要的人。