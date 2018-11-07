毒梟匿居「摩鐵」落網 愛犬不離不棄讓人心疼

警方在鄭嫌匿居的汽車旅館攻堅逮人時，鄭嫌飼養的白色博美犬似乎能分辨警察是好人，見主人被上銬逮捕，並未對警方狂吠，只是靜靜趴在主人旁，讓警方看了都心疼。（記者黃建華翻攝）

2018-11-07 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高市刑大偵三隊今宣布偵破活躍在旗山地區的39歲鄭姓毒梟，前天警方在鄭嫌匿居的汽車旅館攻堅時，讓警方意外的是，鄭嫌飼養的白色博美犬似乎能分辨警察是好人，見主人被上銬逮捕，並未對警方狂吠，只是不離不棄，靜靜趴坐在主人旁，讓警方看了都心疼。

高雄市刑大偵查第三隊（9分隊）今年6月份破獲旗山區吳姓主嫌為首的販毒集團後，追查其毒品來源，日前鎖定一名鄭姓毒梟（39歲）涉嫌重大。

經查，鄭嫌活躍於高雄旗山、美濃、杉林區等純樸鄉村地區，因擁有大宗毒品管道，涉嫌以大盤價格販售大量毒品給其他中下游毒販，嚴重影響地區治安，刑大幹員與旗山分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

專案小組人員經過數月蒐證，本月5日見時機成熟，持橋頭地方法院核發搜索票，前往鄭嫌藏匿的汽車旅館搜索及拘提，警方發現鄭嫌以改裝的易開罐裝飲料藏放毒品，企圖掩飾罪行，但還是被識破。

警方共查獲一級毒品海洛因4.1公克、二級毒品安非他命93.4公克、電子磅秤、夾鏈袋、手機等證物。

警方搜索期間，鄭嫌所飼養之白色博美犬並未對警方狂吠，面對飼主鄭嫌被警方上銬逮捕，該犬雖護主心切，但始終靜靜趴臥在其身前守護，警方看了都心生憐憫。

本案後續帶回3名藥腳指認鄭嫌販毒，全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，警方將陸續清查其他藥腳並持續追查毒品來源。

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