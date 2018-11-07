渉詐花旗6300萬！神鬼刷手是桃園「更生烤雞王」

花旗銀行信用卡系統漏洞，傳出一名客戶原本額度只有60萬元，卻能在一個月狂刷600多筆消費、總計金額達6300餘萬元，據了解，罪魁禍首就是桃園「烤雞王」陳星文。（圖擷取自臉書）

2018-11-07 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕花旗銀行信用卡系統出包，有客戶利用信用卡系統漏洞，原本額度只有60萬元，卻能在1個月狂刷600多筆消費、總金額達6300餘萬元，且未清償款項。據了解，這名刷手就是桃園「更生烤雞王」陳星文，他1個月內刷下6300餘萬元高價訂單，再轉銷至黑市。

金管會銀行局副局長王立群表示，這顯然是惡意詐騙，該客戶是一中年男子，5、6月間刷了600多筆，等於1天刷約20筆，但花旗信用卡系統卻沒偵測出問題，依照「銀行法」第132條開罰花旗銀250萬元。

去年6月間，台北市刑警大隊查出，陳疑因餐廳擴張導致財務出現缺口，向地下錢莊借錢，再涉嫌以2張信用卡在30天內狂刷6200餘萬買珠寶、精品、名錶等商品，並以市價5折賣至黑市變現牟利還債。警方到桃園機場埋伏，趁他出國前一刻逮人。當時陳星文還於臉書貼聲明稿，除強調自己清白，也批評警方召開「破案記者會」有違反偵查不公開的原則，而陳被送辦後交保。

在桃園有「烤雞王」之稱的陳星文，過去曾上過不少電視節目，侃侃而談自己過去的「黑歷史」。他自幼念軍校被退學加入黑社會，過去曾開過賭場、酒家，甚至連暴力討債、擄人勒贖都幹過，20年內數次進出監獄。出獄後遇到一名團膳公司老闆收留他並給他工作，後來自己靠積蓄在2013年於桃園中壢開設「大公雞」烤雞餐廳，一炮而紅。

陳星文某次想透過ATM預繳卡費到花旗信用卡，結果轉帳失敗，但卻因銀行系統有漏洞，轉帳失敗的訊息卻變成成功。舉例來說，原本想轉帳1萬元預繳卡費，明明顯示轉帳失敗，但信用卡額度仍在轉帳後虛增1萬。陳星文就利用銀行這個漏洞，讓信用卡額度虛增到6000多萬元，購買高價精品再轉賣黑市獲利。