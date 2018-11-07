「茶溫燙口」客人少 應召「老妹」報警抖出雞頭玉石俱焚

女雞頭凱凱與載送小姐的車伕被警方攔查。（記者王捷翻攝）

2018-11-07 00:18

〔記者王捷／台南報導〕32歲的熟女「綺綺」找上女雞頭「凱凱」，安排到空中應召站下海，但綺綺條件不好，3天只有8個客人，一次性交易只拿1300元，因此偷拍雞頭照片與車牌，到派出所淚訴遭強迫賣淫；但凱凱也喊冤，拿出對話證明綺綺是自願來上班，是因為綺綺「茶溫太高（意指年紀大）」，燙口還嫌客人少。警方排除強迫接客的可能，以社會秩序維護法對綺綺、載客司機裁罰，凱凱則是依妨害風化送辦，小姐、雞頭兩敗俱傷。

上個月中，綺綺透過關係找上女雞頭凱凱，自稱籌不出2萬元房租，需要短期下海，凱凱覺得綺綺很可憐，決定幫她找客人，但看過綺綺照片後，發現她年紀太大，沒有姿色，服務項目又不多，又無法接受無套性交易，應召站老闆當時開出底價1300元的條件，還要製作假照片，綺綺才「好賣」。

綺綺相當不滿，認為以前援交、開個人工作室，一次S也能收2000或2500元，1300元實在太低，但凱凱解釋，這就是目前台南的價碼，20幾歲的年輕小姐頂多底價也拿2300元，而且自己接單做，會遇到不能預測的危險，客源也不穩，投靠應召站雖然錢比較少，但是比較安全，又有一定的客人。

綺綺被說服後開始上班，但遇到喜歡的客人就私下加碼收錢接無套性交易，還偷偷留下客人資料打算私接；遇上不喜歡的客人就自稱有梅毒，讓凱凱不斷收到投訴。

凱凱得知綺綺私下留客人資料，還偷偷加服務多收錢，破壞應召站的SOP，不願再替綺綺安排客人，也因此與綺綺發生口角；綺綺為了報復，偷拍凱凱的照片與車牌，凱凱發現後兩人大打出手，綺綺憤而到警所報案。

綺綺上警所哭訴遭凱凱強迫賣淫，警方循線逮捕凱凱，她還以為是傷害案，沒想到竟是綺綺報案賣淫，還抖出她是雞頭，讓凱凱氣到拿出所有證據，警方才釐清案情。但綺綺報案，凱凱雖然被依妨害風化法辦，自己也因為賣淫涉社維法，弄得兩敗俱傷。