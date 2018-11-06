離家3月染毒 粗工求警保密：家長知道會崩潰

2018-11-06 23:38

〔記者王捷／台南報導〕沈姓男子替家人著想，高職畢業到工地當粗工，家人卻認為他的工作不好，常常吵架，3個月前沈男與家人口角後，賭氣離家，生活壓力突然變大，在朋友的慫恿下染毒，他白天到工地上班，晚上則躲在網咖吸毒睡覺，直到被警方逮捕，他恢復理智，跪求警方千萬別讓家人知道，不然家人會崩潰。

25歲的沈男有詐欺前科，個性木訥、處處替人著想，也因此常被朋友牽著走。他自從高職畢業後，疑似不想讓家人負擔學費，到工地打工，但工作環境常遇到複雜的同事，學會壞習慣，反而讓家人更擔心，多次要求沈男趕快離開。

沈男的家人常常苦勸他，要考慮未來的出路，但找不到好工作的沈男為此常與家人發生口角，3個月前，沈男憤而離家，才知道在外生活多困難，他白天到工地上工，晚上住在網咖，經濟壓力徒增，損友告訴他吸毒可放鬆，讓沈男首次嘗試吸毒。

但沈男一次上癮，沒有讓自己的生活變好，經濟壓力反而更大，5日凌晨警方到網咖臨檢，沈男剛好吸完K毒，警方發現殘渣袋後，沈男也坦承剛剛吸了毒紓壓，到警所驗尿後果然有陽性反應。

沈男向警方拜託，他願意配合警方調查，但希望別讓家人知道自己離家3個月就染毒，否則家人會傷心，訊後警方將他依毒品危害防制條例函送。

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