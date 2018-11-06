11/6 今彩539頭獎開出2注！ 大樂透、雙贏彩頭獎摃龜

2018-11-06 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月6日）開獎的第107000266今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由台南市中西區藥王里金華路四段49號1樓的「金滿貫商行」，以及新竹縣竹東鎮上館里中豐路二段318號1樓的「來而發彩券行」開出；第107000093期大樂透及第107000170期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000093期大樂透中獎號碼為「02、05、26、29、38、39，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得6萬554元；肆獎共62注中獎，每注可得1萬6324元；伍獎共1736注中獎，每注可得2000元；陸獎共2438注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5323注中獎，每注可得400元；普獎共3萬765注中獎，每注可得400元。

第107000093期49樂合彩中獎號碼為「02、05、26、29、38、39」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共109注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3846注中獎，每注可得1250元。

第107000170期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、09、11、14、15、17、19、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共20注中獎，每注可得10萬元；參獎共432注中獎，每注可得500元；肆獎共9605注中獎，每注可得100元。

第107000266期今彩539中獎號碼為「05、18、21、30、31」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共6129注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1468注中獎，每注可得50元。

第107000266期39樂合彩中獎號碼為「05、18、21、30、31」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6605注中獎，每注可得1125元。

第107000266期3星彩中獎號碼為「510」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000266期4星彩中獎號碼為「1660」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。