黎明幼兒園長醒了！恢復自主呼吸 還開口要水喝

2018-11-06 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕失蹤已久的台中市黎明幼兒園園長林金連，今天（11月6日）上午突然現身，騎腳踏車衝撞台中市長林佳龍座車，受傷倒地陷入昏迷；送醫急救後因無法自主呼吸，轉入加護病房救治，期間家屬一度簽署病危通知書，不過，在今晚稍早傳傳出好消息，林金連已恢復自主呼吸，目前已拔除呼吸器。

《聯合新聞網》報導，在醫師的幫助下，林金連於晚間拔除呼吸器，恢復自主呼吸；雖然他沒張開眼睛，不過，對家人的呼叫已經有反應；清醒之後，也開口要水喝，不過醫生怕他嗆到，協助他裝設鼻胃管餵食藥物與水。