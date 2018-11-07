好色店長強吻女工讀生 拗說把她當家人比較隨便

2018-11-07 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某連鎖便利超商謝姓店長垂涎剛滿18歲工讀生小美（化名）美色，多次趁聊天機會卻毛手毛腳，強親她額頭、強吻脖子又襲臀，小美控告性騷擾後，謝男硬拗說把她當家人所以比較隨便，原本坦承強吻額頭，事後又改口說只有額頭對碰，被檢方拆穿後，他卻說誤以為額頭碰額頭就算是親額頭，檢方認定他狡辯，全案提起公訴。

檢警調查，謝男為連鎖超商店長，剛滿18歲的小美為超商員工。謝男自恃為小美雇主，可利用工作機會製造與小美獨處空間，竟意圖性騷擾，於6月間某日找小美進入員工辦公室聊天，聊天過程中，乘小美不及抗拒，徒手擁抱小美並親吻額頭1次，小美雖心生不悅，然因未能找到其他工作，仍繼續在超商任職。

不料謝男食髓知味，又意圖性騷擾，8月16日上午又找小美進入超商內員工辦公室聊天，後來小美以有客人來為由，要離開辦公室之際，謝男又乘小美不及抗拒，親吻脖子並徒手觸摸臀部，然因此時小美因已決意辭職，遂不再姑息而報警偵辦。

謝男到案後坦承8月16日上午在辦公室內徒手觸摸小美臀部1次，矢口否認強吻及擁抱行為，且否認性騷擾，辯稱6月間那次只有用額頭去碰小美的額頭，沒有親吻；8月16日上午那次沒有親吻，只有用手摸小美臀部1次，但只是順手揮一下碰到，因為自認跟小美平常滿熟的，事後小美也沒告誡他什麼，這是有跟她比較隨便的心理基礎，就跟自己家裡面的人一樣。

然而謝男於警詢中先承認有親吻額頭，其後又改口否認，辯稱只有以額頭碰小美額頭，之所以會說有親小美額頭，是因誤以為額頭碰額頭就算是親額頭。

檢方認為，衡諸常情，親吻係指以嘴碰觸他人，應為眾所周知且毫無爭議之事，殊難想像以謝男的智識程度會有此誤會，況且謝男如有此誤會，何以在警詢中又明確否認於6月間有親吻小美額頭？可見謝男此部分所辯無稽且前後矛盾，不足採信。

此外，謝男雖稱8月16日上午用手摸小美臀部1次，但只是順手揮一下碰到，因為跟她熟識，小美也沒告誡他什麼。然而檢方認為，縱使謝男自認與小美熟識，其表達親切方法當有多種，無論口頭鼓勵、拍肩等均可，實無必要以觸摸臀部方式為之，因此其行為已頗有可疑之處，加上謝男坦承在與小美聊天過程中，不斷顯露出對她有好感及喜歡她等情狀，綜合以觀，更足認謝男觸摸小美臀部行為，應該就是想要性騷擾，故謝男所辯顯係臨訟卸責之詞，不足採信。

最後檢方依2次性騷擾防治法「乘人不及抗拒而為性騷擾行為」罪嫌，將謝男提起公訴。