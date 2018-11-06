捲入女友官司 警冒名弟弟應訊的下場是…

2018-11-06 21:24

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕台南市交通隊謝姓警員捲入林姓女友官司，涉嫌冒用弟弟名義應訊，還冒名領證人旅費，新北地檢署上週四將他拘提到案，上週五依涉犯偽造文書罪，有勾串證人之虞將他聲押禁見，新北地院裁定以10萬元交保並限制住居。

在新莊開設服飾店的林女，將店面頂讓給何姓女子，但何女發現店內裝有監視器，懷疑遭林女監視，怒告林女涉嫌妨害電腦使用，檢方起訴後，法院審理時間收到何女撤回告訴狀，因此判公訴不受理，何女上訴否認撤回告訴，懷疑是謝男冒名偽簽，且聲請書也遭冒名，地址還被改寄到桃園龜山，致使她未收到高院開庭通知，怒而提告。

檢方調閱聲請書上記載的聯絡電話，發現基地台位於台南永康，鄰近與謝男、林女住處，今年5月傳喚林女出庭，林女在庭上供稱，委由謝姓男友幫他處理官司，疑為掩飾男友冒名撤回告訴狀犯行，謊稱男友是謝弟，對方陪同他北上開庭，檢方致電謝男同意出庭，卻冒名弟弟出庭，全程戴口罩應訊，不僅沒正面回答問題，還不斷提出質疑，並要求給付1500元的證人旅費（通常有傳票才可領證人旅費）。

檢方察覺有異，調閱謝男、謝弟的行動電話通聯記錄，發現謝男與林女開庭前一晚即入住新北土城的汽車旅館，懷疑謝男假冒弟弟的身分應訊，因證人是謝弟與林女，避免傳喚後有串證之虞，上週四拘提謝男，謝男認為被非法逮捕，向法院聲請提審，開庭前卻突然撤回告訴。

據悉，謝男否認冒用弟弟名應訊，且高院也認定撤回告訴狀是何女筆跡，但謝弟否認當天來開過庭，林女則拒絕作證，檢方認為有串證之虞將他聲押禁見，聲押庭時謝男改口坦承冒名應訊，但不認涉嫌偽造文書。

法院指出，謝男雖未坦承犯行，供詞與證人證述有出入，但就主要事實已有坦承，認為謝男涉嫌偽造文書罪嫌重大，但無羈押必要，裁定謝男以10萬元，並限制住居。