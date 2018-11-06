11/6 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：02、05、26、29、38、39，特別號：07。
49樂合彩：02、05、26、29、38、39。
雙贏彩：03、04、05、09、11、14、15、17、19、21、22、23。
今彩539：05、18、21、30、31。
39樂合彩：05、18、21、30、31。
3星彩：510。
4星彩：1660。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：02、05、26、29、38、39，特別號：07。
49樂合彩：02、05、26、29、38、39。
雙贏彩：03、04、05、09、11、14、15、17、19、21、22、23。
今彩539：05、18、21、30、31。
39樂合彩：05、18、21、30、31。
3星彩：510。
4星彩：1660。
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