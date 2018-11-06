黎明幼兒園長自撞林佳龍座車 畫面迅速流出引質疑

事故發生當時，有民眾拍到救護車趕抵將林男送醫的影片。（民眾提供）

2018-11-06 23:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市市長林佳龍座車遭黎明幼兒園園長林金連逆向騎單車衝撞，畫面連同影片在案發後不到半小時即被PO上臉書迅速流傳，網友質疑現場有人側錄，似乎是事先就知情的預謀行動，可能是希望藉此突顯訴求，警方表示，初判市長座車符合行駛道路相關規範，至於林是否為預謀、蓄意行為，仍需進一步調查釐清。​

失蹤多日的黎明幼兒園園長林金連今天騎單車逆向衝撞台中市長林佳龍座車，當場昏迷送醫，目擊者形容，腳踏車拼命往車子方向撞過去，根本就是自殺攻擊，警方調閱監視畫面發現，林男事前即騎車在進德北路雙十國中外的人行道上並在車縫中徘徊，上午8點33分見林佳龍座車出現，立即騎上馬路逆向朝座車撞去，儘管市長司機老遠就發現緊急煞停，林金連仍撞上座車後倒地。

但啟人疑竇的是，林男倒地後的畫面及影片在上午9點多就被一名徐姓女子PO上臉書，並留言「黎明園長在台中雙十國中被林佳龍車撞」，網友質疑現場有人側錄，似乎是事先就知情的預謀行動，可能是希望藉此突顯訴求，警方了解後發現，影片及照片是石岡反徵收自救會一名李姓女成員傳給徐女，因李女這幾天都在尋找失蹤協尋中的林男，當天得知市長要出席雙十國中活動中心動土典禮，研判林男應會出現才到雙十國中附近守候，未料直擊事故才拍下。

此外，今天下午還流出一段影片，影片中一名疑似李女的女子，車禍發生後戴口罩在現場錄影，警方發現上前關切時，女子還跑了一段路最後才接受詢問，但她一再向警方表示:「我犯了什麼事」，隨即離去。

因事涉敏感，警方對此僅表示，初判市長座車符合行駛道路相關規範，至於林男是否為預謀、蓄意行為，仍需進一步調查釐清，會全面清查現場監視畫面釐清案情，但不願對此表示意見。

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